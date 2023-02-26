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Марфа Герасимова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

29.08.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Герасим Владимиров

Мать: Дария Фёдорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1842

Муж: Пизанов Тимофей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Пизанов Тимофей Трофимов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859

Дочь: Васса (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.08.1859
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
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