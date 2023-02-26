Марфа Герасимова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти29.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Герасим Владимиров
Мать: Дария Фёдорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1842
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Пизанов Тимофей Трофимов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859
Дочь: Васса (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.08.1859
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.