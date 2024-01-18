Захаров Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.2017

Сын: Захаров Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Елена Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.2020

Сын: Захаров Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена Сергеевна

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