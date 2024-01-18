Захаров Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.2017
Сын: Захаров Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Елена Сергеевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.2020
Сын: Захаров Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Елена Сергеевна