Носов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда? Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Иван (Николай?) Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рождественская Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Tomsk, Tomsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно