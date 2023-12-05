Рождественская (Носова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Носова) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Tomsk, Tomsk Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Леонтий

Мать: не указана

Tomsk, Tomsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
03.03.1949

Дочь: Аношина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Сергеевич

томск, Томская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
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