Рождественская (Носова) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияTomsk, Tomsk Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Леонтий
Мать: не указана
Tomsk, Tomsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
03.03.1949
Дочь: Аношина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Сергеевич
томск, Томская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно