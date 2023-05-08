Серебряков Самсон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: Серебряков Андрей Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1819
Сын: Серебряков Даниил Самсонович
Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1821
Сын: Серебряков Иван Самсонович
Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Серебрякова Марфа Самсоновна
Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Серебрякова Акилина Самсоновна
Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Серебряков Иван Самсонович
Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1845
Дочь: Серебрякова Екатерина Самсоновна
Мать ребёнка: Серебрякова Акилина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно