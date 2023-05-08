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Серебряков Самсон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Серебряков Андрей Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1819

Сын: Серебряков Даниил Самсонович

Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1821

Сын: Серебряков Иван Самсонович

Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Серебрякова Марфа Самсоновна

Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Серебрякова Акилина Самсоновна

Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Серебряков Иван Самсонович

Мать ребёнка: Серебрякова Ефимия Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1845

Дочь: Серебрякова Екатерина Самсоновна

Мать ребёнка: Серебрякова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Акилина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Ефимия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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