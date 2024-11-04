Шашлова (Серебрякова) Анна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашлова (Серебрякова) Анна Самсоновна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1853

Отец: Серебряков Самсон Андреевич

Мать: Серебрякова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.02.1872

Муж: Шашлов Михаил Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Шашлова (Шашлова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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