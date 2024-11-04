Шашлова (Серебрякова) Анна Самсоновна
Место рождения
Дата рождения14.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1853
Бракосочетание
02.02.1872
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Шашлова (Шашлова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Шашлов Михаил Давидович
Смерть
Неизвестно