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Колесов Александр Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1912

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Колесов Иван Сергеевич

Мать: Колесова Клавдия Осиповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Колесова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Сын: Колесов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна

Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Сын: Колесов Николай Александрович

Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна

Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Таисия Ивановна

Смерть
1997
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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