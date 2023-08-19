Колесов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Колесов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Колесова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Колесов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Колесов Николай Александрович
Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Колесова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Таисия Ивановна
Смерть
1997
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область