Киселева (Смольникова) Варвара
Место рожденияОрловка
Дата рождения1772
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Смольниковъ Петръ
Орловка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Киселевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселевъ Николай
Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Киселевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Архипъ