Киселева (Смольникова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Смольникова) Варвара

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Смольниковъ Петръ

Мать: Смольникова Ирина Григорьева

Орловка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Киселевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Киселевъ Николай

Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Киселевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Архипъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Архипъ

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