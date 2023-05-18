Ступаченко Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1895
ц. Рождество-Богородичная, с. Юнаковка Сумского уезда Харьковской губернии, Украина
Супруг(-а): Евдокия Матвеевна Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1895
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1900
Дочь: Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1905
Сын: Ступаченко Михаил
Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно