Ступаченко Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступаченко Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Ступаченко Антон Васильевич

ц. Рождество-Богородичная, с. Юнаковка Сумского уезда Харьковской губернии, Украина
Супруг(-а): Евдокия Матвеевна Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1895

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: Ефросинья Антоновна

Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.09.1900

Дочь: Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Ступаченко Михаил

Отец ребёнка: Ступаченко Антон Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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