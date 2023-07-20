Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1866 ст.
Сын: Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1873 ст.
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно