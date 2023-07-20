Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1866 ст.

Сын: Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1873 ст.

Сын: Пантелеймон Сергеевич

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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