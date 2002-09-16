Гридасова (Лутова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти16.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гридасова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Смерть
16.09.2002