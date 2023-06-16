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Шевелина Матрона Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1502
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502 41 лист
Рождение ребёнка
28.10.1756 ст.

Дочь: Шевелина Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шевелин Павел Степанович

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шевелин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шевелин Лукоян Степанович

Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Смерть
Неизвестно
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