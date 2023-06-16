Шевелина Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
1502
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502 41 лист
Рождение ребёнка
28.10.1756 ст.
Дочь: Шевелина Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шевелин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Шевелин Лукоян Степанович
Отец ребёнка: Шевелин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Смерть
Неизвестно