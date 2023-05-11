Мамыкина (Попкова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Попкова) Меланья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1811

Дата смерти

29.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1811

Отец: Попковъ Кузьма

Мать: Попкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Мамыкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1834

Сын: Мамыкинъ Николай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1837

Дочь: Щипакина Марфа

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1840

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1841

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1842

Дочь: Зайцева Ефимія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1845

Дочь: Бурзянцева Прасковья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1849

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1850

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Матвей

Смерть
29.07.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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