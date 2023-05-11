Мамыкина (Попкова) Меланья
Место рождения
Дата рождения08.01.1811
Дата смерти29.07.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1811
Отец: Попковъ Кузьма
Мать: Попкова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Мамыкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
06.12.1834
Сын: Мамыкинъ Николай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
01.07.1837
Дочь: Щипакина Марфа
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
21.01.1840
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
20.06.1841
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
12.07.1842
Дочь: Зайцева Ефимія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
27.10.1845
Дочь: Бурзянцева Прасковья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
27.01.1849
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Рождение ребёнка
22.09.1850
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Мамыкинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Матвей
Смерть
29.07.1865