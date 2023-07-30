Жаркова Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаркова Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1967

Дочь: Литвинова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Бондаренко Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Жарков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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