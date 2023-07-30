Жаркова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1967
Дочь: Литвинова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Бондаренко Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жарков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно