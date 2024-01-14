Николаев Селивёрст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Николаев Василий Селивёрстович
Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Николаев Николай Селевёрстович
Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Анна Селевёрстовна
Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно