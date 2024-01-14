Николаев Селивёрст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Селивёрст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Николаев Василий Селивёрстович

Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Николаев Николай Селевёрстович

Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Анна Селевёрстовна

Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

Мать ребёнка: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Смерть
Неизвестно
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