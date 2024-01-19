Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1913 ст.
Дата смерти23.10.?
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1913 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1933
Дочь: Белюженко Говердовская Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович
Рождение ребёнка
14.08.1935
Дочь: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович
с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1937
Дочь: Белюженко Дорошенко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович
с. Покровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.?