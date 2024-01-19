Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1913 ст.

Дата смерти

23.10.?

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1913 ст.

Отец: Николаев Селивёрст

Мать: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Рождение ребёнка
14.08.1933

Дочь: Белюженко Говердовская Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович

Рождение ребёнка
14.08.1935

Дочь: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович

с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1937

Дочь: Белюженко Дорошенко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белюженко Иван Селивёрстович

с. Покровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюженко Иван Селивёрстович

Смерть
23.10.?
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