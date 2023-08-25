Миронов Александр Яковлевич
Место рожденияЗайма, Костромская область
Дата рождения01.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
01.11.1873
Отец: Миронов Яков Терентьевич
Мать: Миронова Анна Дмитриевна
Займа, Костромская область
Бракосочетание
27.01.1892
Жена: Миронова Анна Степановна
Бушнево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.04.1893
Сын: Миронов Николай Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Рождение ребёнка
02.11.1898
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Займа, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1900
Дочь: Миронова Анна Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.01.1903
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Рождение ребёнка
30.05.1907
Сын: Миронов Яков Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Рождение ребёнка
05.07.1910
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Займа, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1911
Сын: Миронов Борис Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Миронова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно