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Миронов Александр Яковлевич

Место рождения

Займа, Костромская область

Дата рождения

01.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873

Отец: Миронов Яков Терентьевич

Мать: Миронова Анна Дмитриевна

Займа, Костромская область
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Миронова Анна Степановна

Бушнево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.04.1893

Сын: Миронов Николай Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Рождение ребёнка
02.11.1898

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Займа, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: Миронова Анна Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Рождение ребёнка
10.01.1903

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Миронов Яков Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Рождение ребёнка
05.07.1910

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Займа, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Миронов Борис Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Миронова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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