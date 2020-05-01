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Белов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

1954

Дата смерти

?.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Белов Анатолий Николаевич

Мать: Белова Антонина Николаевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
1979

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Белова Нина

Урай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Нина

Урай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Нина

Смерть
?.05.2020
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