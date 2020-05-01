Белов Владимир Анатольевич
Место рожденияУфа, Россия
Дата рождения1954
Дата смерти?.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Белова Нина
Урай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Нина
Урай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Нина
Смерть
?.05.2020