Белов Анатолий Николаевич
Место рожденияМасады, 423753, Россия
Дата рождения25.05.1924
Дата смерти01.06.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924
Отец: Петров Яков Аркадьевич
Мать: Петрова Полина
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Белов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна
Дзержинск
Рождение ребёнка
1954
Сын: Белов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна
Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1976
Янаул, 452800, Россия
Похороны
Неизвестно
Янаул, 452800, Россия