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Белов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Масады, 423753, Россия

Дата рождения

25.05.1924

Дата смерти

01.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924

Отец: Петров Яков Аркадьевич

Мать: Петрова Полина

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Белов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна

Дзержинск
Рождение ребёнка
1954

Сын: Белов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Антонина Николаевна

Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Антонина Николаевна

Смерть
01.06.1976
Янаул, 452800, Россия
Похороны
Неизвестно
Янаул, 452800, Россия
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