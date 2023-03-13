Яковлева (Бахарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бахаревъ Александръ
Мать: Бахарева Анна
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Яковлевъ Константинъ
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Яковлевъ Анатолий
Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Яковлевъ Виталий
Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ
Рождение ребёнка
20.07.1914
Сын: Яковлевъ Василий
Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Яковлевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ