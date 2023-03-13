Яковлева (Бахарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Бахарева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бахаревъ Александръ

Мать: Бахарева Анна

Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Яковлевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Яковлевъ Анатолий

Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Яковлевъ Виталий

Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1914

Сын: Яковлевъ Василий

Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Яковлевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Яковлевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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