Романенко (Загородняя) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Загородняя) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Загородний Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1893

Муж: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.12.1894

Сын: Романенко Гавриил

Отец ребёнка: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.05.1900

Сын: Романенко Иван

Отец ребёнка: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Романенко Емелиан

Отец ребёнка: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Романенко Феодор

Отец ребёнка: Романенко Петр

Залесское, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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