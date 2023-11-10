Романенко (Загородняя) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Загородний Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1893
Муж: Романенко Петр
Рождение ребёнка
14.12.1894
Сын: Романенко Гавриил
Отец ребёнка: Романенко Петр
Рождение ребёнка
12.11.1897
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Романенко Петр
Рождение ребёнка
27.05.1900
Сын: Романенко Иван
Отец ребёнка: Романенко Петр
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Романенко Емелиан
Отец ребёнка: Романенко Петр
Рождение ребёнка
01.09.1906
Сын: Романенко Феодор
Отец ребёнка: Романенко Петр
Смерть
Неизвестно