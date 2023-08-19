Кулева (Титина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулева (Титина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.12.1897

Дата смерти

24.12.1984

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1897

Отец: Корзин Иван Иванов

Мать: Наталья Андреева

Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.06.1918

Муж: Кулев Петр Данилович

Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1936

Дочь: Ридель Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кулев Петр Данилович

Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулев Петр Данилович

Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.12.1984
Куженкино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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