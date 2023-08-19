Кулева (Титина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1897
Дата смерти24.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1897
Отец: Корзин Иван Иванов
Мать: Наталья Андреева
Бракосочетание
03.06.1918
Муж: Кулев Петр Данилович
Рождение ребёнка
28.11.1936
Дочь: Ридель Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кулев Петр Данилович
Рождение ребёнка
21.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулев Петр Данилович
Смерть
24.12.1984
Куженкино, Бологовский муниципальный район, Тверская область