Долгоруков Семён Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоруков Семён Владимирович

Долгоруков Семён Владимирович

Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1488

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1488

Отец: Долгоруков Владимир Иванович

Мать: не указана

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Титул: князь. Родоначальник 1-ой ветви Князей Долгоруковых
Место жительства
1496
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Вместе с отцом и братьями владел землями Олтуховской и Шебановской волости Малоярославецкого уезда Московского княжества
Рождение ребёнка
Около 1513

Сын: Долгоруков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1514

Сын: Долгоруков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Малоярославец Первый, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1515

Сын: Долгоруков Юрий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close