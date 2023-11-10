Долгоруков Семён Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1488
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1488
Отец: Долгоруков Владимир Иванович
Мать: не указана
Титул: князь. Родоначальник 1-ой ветви Князей Долгоруковых
Место жительства
1496
Вместе с отцом и братьями владел землями Олтуховской и Шебановской волости Малоярославецкого уезда Московского княжества
Рождение ребёнка
Около 1513
Сын: Долгоруков Михаил Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1514
Сын: Долгоруков Андрей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Малоярославец Первый, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1515
Сын: Долгоруков Юрий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно