Скопичев Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1954
Дата смерти19.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1954
Рождение ребёнка
15.12.1978
Дочь: Яклюшина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Скопичева Лидия Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1980
Сын: Скопичев Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Скопичева Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скопичева Лидия Петровна
Смерть
19.06.1992
Причина смерти: Опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно