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Скопичев Владимир Григорьевич

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.06.1954

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1954

Отец: Скопичев Григорий Григорьевич

Мать: Скопичева Ефросинья Мироновна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1978

Дочь: Яклюшина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Скопичева Лидия Петровна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.05.1980

Сын: Скопичев Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Скопичева Лидия Петровна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скопичева Лидия Петровна

Смерть
19.06.1992
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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