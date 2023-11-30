Яклюшина (Скопичева) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1978
Рождение ребёнка
10.09.2004
Отец ребёнка: Зотов Дмитрий
Рождение ребёнка
27.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яклюшин Владимир Сергеевич
Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Развод
Неизвестно
Муж: Зотов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского языка
Образование
Неизвестно
высшее ОмГПУ