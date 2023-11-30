Яклюшина (Скопичева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яклюшина (Скопичева) Наталья Владимировна

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1978

Отец: Скопичев Владимир Григорьевич

Мать: Скопичева Лидия Петровна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.09.2004

Сын: Зотов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Зотов Дмитрий

Рождение ребёнка
27.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яклюшин Владимир Сергеевич

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Зотов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского языка
Образование
Неизвестно
высшее ОмГПУ
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