Бобракова Любовь Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти10.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1919
Отец ребёнка: Бобраков Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобраков Павел Евдокимович
Смерть
10.02.1966
Похороны
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область