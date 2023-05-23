Бобракова Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобракова Любовь Кузьминична

Бобракова Любовь Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.02.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Бобраков Иван Павлович

Отец ребёнка: Бобраков Павел Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобраков Павел Евдокимович

Смерть
10.02.1966
Похороны
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close