Григорий (Егор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Суханова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Остромы, Жгловская волость, Старорусский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно