Григорий (Егор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий (Егор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Суханова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Остромы, Жгловская волость, Старорусский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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