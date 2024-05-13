Климов Василий (Савва) Федорович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Василий (Савва) Федорович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Климов Федор Васильевич

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Климова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Климов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Климова) Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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