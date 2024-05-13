Климов Василий (Савва) Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Климов Федор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Елена Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Климова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Климова) Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Климова Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно