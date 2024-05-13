Климова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Климова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Климова) Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович
Смерть
Неизвестно