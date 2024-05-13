Климова Елена Яковлевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Василий (Савва) Федорович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Климова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Климов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Климова) Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий (Савва) Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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