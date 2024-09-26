Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Христиния Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Христиния Евфимиевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

1875 г.р.
1876 г.р.
1877 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1854 ст.

Отец: Иванов-Клементьев-Осин (Иосифов) Евфимий Иванович

Мать: Петрова Феодора Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1873 ст.

Муж: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1876 ст.

Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Федосия Михайловна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1877 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1880 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1882 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1884 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1886 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1887 ст.

Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1889 ст.

Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1891 ст.

Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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