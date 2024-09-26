Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Христиния Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Федосия Михайловна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Сын: Кондратьев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Даниилов) Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович
Дочь: Кондратьева-Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Даниилова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Михаил Даниилович