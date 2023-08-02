Харт Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарт Георгий Иванович

Харт Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Харт Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Харт Анастасий Георгиевич

Мать ребёнка: Акилина Мироновна

Бракосочетание
24.10.1967

Жена: Акилина Мироновна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-125,зап.-10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Мироновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close