Харт Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Харт Петр Георгиевич
Мать ребёнка: Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Харт Анастасий Георгиевич
Мать ребёнка: Акилина Мироновна
Бракосочетание
24.10.1967
Жена: Акилина Мироновна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-125,зап.-10
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Мироновна
Смерть
Неизвестно