Замятин Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1950

Дочь: Замятина Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Черноокова Федосия Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноокова Федосия Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноокова Федосия Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноокова Федосия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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