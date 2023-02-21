Замятин Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1950
Дочь: Замятина Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Черноокова Федосия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.01.?
Рождение ребёнка
08.01.?
Рождение ребёнка
24.05.?
Смерть
Неизвестно