Анастасия Георгиевна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Георгиевна

Место рождения

Тихвинка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Георгий Абрамов

Мать: Дарья Мартынова

Тихвинка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1889

Дочь: Нестерова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр Павлов

Алкесандровская, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Смерть
18.02.1916
Александровка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
От рака. На Таицком кладбище

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