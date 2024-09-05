Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти18.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Георгий Абрамов
Мать: Дарья Мартынова
Рождение ребёнка
27.07.1889
Дочь: Нестерова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр Павлов
Алкесандровская, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Смерть
18.02.1916
Александровка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
От рака. На Таицком кладбище