Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никифорович
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
В честь Святой мученицы Ирины Па[...] 5ого мая
Место жительства
01.05.1915
Ладвозеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно