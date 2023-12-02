Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никифорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
В честь Святой мученицы Ирины Па[...] 5ого мая
Место жительства
01.05.1915
Ладвозеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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