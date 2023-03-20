Воробьев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922
Рождение ребёнка
08.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно