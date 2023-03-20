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Воробьев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922

Отец: Воробьев Иван Сергеевич

Мать: Воробьева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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