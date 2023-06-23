Богоявленская Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006