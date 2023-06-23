Богоявленская Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богоявленская Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Богоявленский Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богоявленский Михаил Сергеевич

Смерть
2006
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