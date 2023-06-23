Богоявленский Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богоявленский Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богоявленский Сергей Петрович

Мать: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Ольга Антоновна

Смерть
Неизвестно

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