Богоявленский Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно