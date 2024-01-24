Пермякова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: Чермянин Николай

Мать: Чермянина Нина

Рождение ребёнка
12.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Владимир Михайлович

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