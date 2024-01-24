Пермякова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979
Отец: Чермянин Николай
Мать: Чермянина Нина
Рождение ребёнка
12.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Владимир Михайлович