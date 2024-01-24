Пермяков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979

Отец: Пермяков Михаил

Мать: Пермякова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
12.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пермякова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пермякова Елена Николаевна

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