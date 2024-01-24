Пермяков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979
Отец: Пермяков Михаил
Рождение ребёнка
12.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пермякова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пермякова Елена Николаевна