Куракина (Спирина) Васса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Спирина) Васса Спиридоновна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Спиридон Евстегнеевич

Мать: Спирина Авдотья (Евдокия) Ивановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1859

Муж: Куракин Анисим Федорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Куракин Поликарп Анисимович

Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Куракин Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Куракина) Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куракин Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1885
от простуды

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