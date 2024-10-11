Куракина (Спирина) Васса Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1862
Сын: Куракин Поликарп Анисимович
Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Куракин Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Куракина) Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куракин Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Куракин Анисим Федорович
Смерть
1885
от простуды