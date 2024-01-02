Спирина Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хомячкина Февронья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спирин Спиридон Евстегнеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Спиридон Евстегнеевич

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