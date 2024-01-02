Спирина Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хомячкина Февронья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спирин Спиридон Евстегнеевич
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно