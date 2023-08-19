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Шемигон Дарья Никитина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Шемигон Иосиф Карпович

Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.04.1919

Сын: Шемигон Митрофан Карпович

Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.08.1920

Дочь: Елизавета Карповна

Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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