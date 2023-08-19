Шемигон Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1914
Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.04.1919
Сын: Шемигон Митрофан Карпович
Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.08.1920
Дочь: Елизавета Карповна
Отец ребёнка: Шемигон Карп Афанасьевич
Смерть
Неизвестно