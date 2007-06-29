Лисовский Винцент
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1919
Дата смерти29.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1919
Отец: Лисовский Павел
Мать: Лисовская Анна
Рождение ребёнка
28.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2007