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Лисовский Винцент

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1919

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1919

Отец: Лисовский Павел

Мать: Лисовская Анна

Рождение ребёнка
28.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2007
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