Липгарт (Пейтерман Она Же Гдалевая-Гершова) Анна (Анета) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липгарт (Пейтерман Она Же Гдалевая-Гершова) Анна (Анета) Григорьевна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Одесская мещанка. Год рождения вычислен согласно возрасту в метрике о бракосочетании 24.01.1919 г.
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Элеонора

Отец ребёнка: не указан

Ф.422 Петроградская хоральная синагога. Петроград. 1869 - ... оп.3 Петербургская хоральная синагога, д.444 Метрическая книга о рождении евреев. 29 ноября 1908 года у Одесской мещанки девицы Анеты Гдал... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
19.01.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Города Одессы мещанка девица Анна Григорьевна Пейтерман, Ев.-Лютеранского вероисповедания, вследствие явленного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединиться к Православной Католической В... Показать все
Бракосочетание
24.01.1919

Муж: Липгарт Георг Эдуард Эмилиевич

Место жительства: Петроград, ул. Глинки, 1, кв. 9.
Смерть
1970
Год - согласно базе данных о Липгартах на форуме ВГД.
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