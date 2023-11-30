Липгарт (Пейтерман Она Же Гдалевая-Гершова) Анна (Анета) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесская мещанка. Год рождения вычислен согласно возрасту в метрике о бракосочетании 24.01.1919 г.
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Элеонора
Отец ребёнка: не указан
Ф.422 Петроградская хоральная синагога. Петроград. 1869 - ... оп.3 Петербургская хоральная синагога, д.444 Метрическая книга о рождении евреев. 29 ноября 1908 года у Одесской мещанки девицы Анеты Гдал... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
19.01.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Города Одессы мещанка девица Анна Григорьевна Пейтерман, Ев.-Лютеранского вероисповедания, вследствие явленного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединиться к Православной Католической В... Показать все
Бракосочетание
24.01.1919
Место жительства: Петроград, ул. Глинки, 1, кв. 9.
Смерть
1970
Год - согласно базе данных о Липгартах на форуме ВГД.