Бельгер Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
*перепись 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бельгер Доротея
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Кристиан
*перепись 1908
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бельгер Александр
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Кристиан
*перепись 1908
Смерть
Неизвестно