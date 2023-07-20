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Нагорных Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1931

Отец: Нагорных Яков

Мать: Нагорных Анастасия

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Нагорных Олег Петрович

Мать ребёнка: Нагорных Зинаида Егоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагорных Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорных Зинаида Егоровна

Смерть
Неизвестно
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