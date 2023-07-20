Нагорных Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1931
Отец: Нагорных Яков
Мать: Нагорных Анастасия
Рождение ребёнка
15.08.1958
Мать ребёнка: Нагорных Зинаида Егоровна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагорных Зинаида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно