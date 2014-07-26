Булышева (Кузьмина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булышева (Кузьмина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1938

Дата смерти

26.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1938

Отец: Кузьмин Пётр Иванович

Мать: Кузьмина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булышев Геннадий

Рождение ребёнка
22.05.1960

Сын: Булышев Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Булышев Геннадий

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
09.11.1970

Дочь: Булышева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Булышев Геннадий

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
26.07.2014
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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