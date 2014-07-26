Булышева (Кузьмина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1938
Дата смерти26.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1938
Отец: Кузьмин Пётр Иванович
Мать: Кузьмина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булышев Геннадий
Рождение ребёнка
22.05.1960
Сын: Булышев Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Булышев Геннадий
Рождение ребёнка
09.11.1970
Дочь: Булышева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Булышев Геннадий
Смерть
26.07.2014