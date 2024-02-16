Булышев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булышева Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Булышева Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булышева Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булышев Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Булышева Нина Петровна
Смерть
Неизвестно