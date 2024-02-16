Булышев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булышев Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булышева Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Булышева Нина Петровна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булышева Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булышев Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Булышева Нина Петровна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
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