Слепнева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1920

Сын: Слепнев Иосиф Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Анна Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепнев Алексей Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Мария Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепнева Тамара Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепнева Манефа

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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