Слепнева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1920
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Анна Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепнев Алексей Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Мария Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепнева Тамара Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепнева Манефа
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно