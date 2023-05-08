Слепнев Иосиф Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнев Иосиф Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1920

Дата смерти

23.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920

Отец: не указан

Мать: Слепнева Александра

Рождение ребёнка
01.11.1945

Сын: Слепнев Яков Иосифович

Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
05.03.1953

Дочь: Кулакова Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Сидорова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
04.04.1956

Дочь: Шугалей Софья Иосифовна

Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
12.12.1959

Сын: Слепнев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна

Смерть
23.07.1985