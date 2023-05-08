Слепнев Иосиф Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1920
Дата смерти23.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920
Отец: не указан
Мать: Слепнева Александра
Рождение ребёнка
01.11.1945
Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
05.03.1953
Дочь: Кулакова Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Сидорова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
04.04.1956
Дочь: Шугалей Софья Иосифовна
Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
12.12.1959
Сын: Слепнев Николай Иосифович
Мать ребёнка: Слепнева Ефросинья Романовна
Смерть
23.07.1985